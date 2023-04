Empoli-Inter 0-3 | Inzaghi dà fiducia dopo 45? bui | ritorno al 2021

(Di domenica 23 aprile 2023)termina in goleadaun primo tempo da brividi, in senso negativo. La doppietta di Lukaku e il gol di Lautaro Martinez danno sollievo a, che può vedere solo il bicchiere mezzo pieno dello 0-3 finale. Di seguito l’analisi tattica diin Serie A Pre-Game Analysis: il modulo e le scelte diFORMAZIONE – Ecco il 3-5-2 di partenza dell’scelto da Simoneper affrontare l’in Serie A: 1 Handanovic ©; 33 D’Ambrosio, 6 de Vrij, 15 Acerbi; 12 Bellanova, 5 Gagliardini, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 8 Gosens; 90 Lukaku, 11 J. Correa. In-Game Analysis: sviluppo e lettura diHIGHLIGHTS –il brutto 0-0 del ...

