Empoli-Inter 0-3 | Inzaghi | “Bellissimi segnali dai miei giocatori”

(Di domenica 23 aprile 2023) È andata in scena la prima partita domenicale valevole per la trentunesima giornata di serie A,. 90 minuti e più che hanno visto colpi di scenaessanti e belle azioni. La sfida partiva con un vantaggio, seppur poco rilevante, dell’che all’andata aveva superato la squadra nerazzurra a San Siro. Dopo un inizio in cui gli uomini dihanno dominato, il gioco è passato alla squadra padrona di casa che è andata vicino alla rete in più occasioni. Ad inizio ripresa, però, al 47esimo, ci pensa il solito Romelu Lukaku a portare in vantaggio i suoi compagni. Da questo momento in poi, l’tenta di trovare almeno un pari, ma nulla sembra scalfire la difesa dei nerazzurri che si assesteranno sul 3 a 0, con una doppietta del belga e un goal di Lautaro Martinez. A ...