Empoli-Inter 0-3 | i Top&flop | Lukaku dominante | Ismajli può solo stare a guardare

(Di domenica 23 aprile 2023) Al Castellani di, dalle 12.30 di oggi domenica 23 aprile, si è disputata la gara tra i toscani guidati da Paolo Zanetti e l’di Simone Inzaghi. Il match, valido per la 31esima giornata di Serie A, ha visto trionfare proprio i nerazzurri, in grado d’imporsi per 3 reti a 0. Un risultato severo ma allo stesso tempo giusto: dopo un primo tempo frizzante ma equilibrato, a salire in cattedra è stata proprio la Beneamata, merito soprattutto di uno straordinario Romelu. Doppietta e assist per il terzo gol: forma fisica straripante. Ma vediamo i Top&flop della gara.: I TOP&FLOPTOP Il migliore tra le file dell’? Tommaso Baldanzi. Il classe 2003 quando vede nerazzurro s’infiamma: prima all’andata, dove a San Siro ha punito ...

AGI - Dopo cinque turni di astinenza l'torna a sorridere anche in campionato sulle ali di un ritrovato Romelu Lukaku , protagonista del successo esterno sul campo dell'. Al Castellani finisce 3 - 0 per i nerazzurri proprio ...Romelu Lukaku, attaccante dell', ha parlato dopo la vittoria dei nerazzurri in casa dell': le dichiarazioni Intervistato dai microfoni Dazn dopo il triplice fischio di, Romelu Lukaku ha parlato del successo interista. LE PAROLE ...Queste le parole di Lukaku dopo la doppietta in: "Dobbiamo ringraziare i tifosi perchè ogni partita ci danno la fiducia necessaria per fare meglio. Quest'anno è stato un campionato ...

Riecco la LuLa: l'Inter batte l'Empoli 3-0 e torna a vincere dopo 5 giornate La Gazzetta dello Sport

Tre gol, tre punti di fondamentale importanza. L'Inter vince 3-0 con l'Empoli, ritrova il successo in campionato ed esce dal Castellani con tante indicazioni positive. Prima fra tutte un ritrovato Rom ...Termina 0-3 per l’Inter il match contro l’Empoli valido per la trentunesima giornata di Serie A. Per i nerazzurri a segno Lukaku con una doppietta e Lautaro ...