Empoli-Inter 0-3 | i nerazzurri tornano alla vittoria

(Di domenica 23 aprile 2023) Il match valido per la 31esima giornata di Serie A traed: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca Allo Stadio Castellani,edsi affrontano nel match valido per la 31esima giornata di Serie A.

... Romelu Lukaku Finisce 3 - 0 per l'al Castellani, contro l'. Doppietta e assist di Romelu Lukaku. Primo tempo all'insegna della noia con un possesso palla smisurato dell'che però ...Commenta per primo Dopo la gara dell', la domenica di Serie A continua con altre quattro partite in programma. Alle 15 la Fiorentina di Italiano che in settimana ha conquistato la semifinale di Conference League sfida un ...14 Il lunch match mette contro. Di seguito analizziamo tutti gli episodi arbitrali controversi.MARINELLI ROSSI C. - DI GIOIA IV : FELICIANI VAR : BANTI AVAR : MANGANIELLO 81 - Appena entrato, Barella ...

Empoli-Inter 0-3: gol di Lukaku e Lautaro! | Diretta Serie A La Gazzetta dello Sport

GOL! GOL LUKAKU! Empoli-INTER: 0-1. Arriva al minuto 49' la rete del vantaggio nerazzurro! Azione che parte dai piedi di Brozovic, che conduce la sfera sino all'area di rigore avversaria, poi al limit ...Empoli-Inter, le formazioni ufficiali. Scelti i 22 titolari che scenderanno in campo per il lunch match odierno. Tutto è pronto per la sfida delle 12:30 tra Empoli e Inter. In questi minuti sono stati ...