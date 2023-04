Empoli-Inter 0-3 | doppietta di Lukaku e gol di Lautaro Martinez

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 23 aprile 2023) I nerazzurri dominano la ripresa e passano sul campo dei toscani L’vince 3-0 sul campo dell’nel match valido per la 31esima giornata della Serie A 2022-2023. I nerazzurri si impongono con ladie con il gol di. Il successo, maturato nella ripresa, consente alla formazione allenata da Inzaghi di salire a 54 punti. L’rimane a quota 32. LA PARTITA – L’, in formazione largamente rimaneggiata, si fa viva al 4? con la conclusione di Brozovic, respinta da Baldanzi. L’prova ad alzare il baricentro e spaventa ripetutamente Handanovic. Al 14? il portiere deve uscire per ostacolare Cambiaghi, al 19? deve impegnarsi sul tiro di Baldanzi. L’torna a rendersi ...