Empoli-Inter 0-0 LIVE | inizia il secondo tempo

(Di domenica 23 aprile 2023) Il match valido per la 31esima giornata di Serie A traed: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca Allo Stadio Castellani,edsi affrontano nel match valido per la 31esima giornata di Serie A.

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 31ª giornata di Serie A 2022/23: pagelleLe pagelle dei protagonisti del match tra, valido per la 31ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. TOP: FLOP: ...Il match valido per la 31esima giornata di Serie A traed: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca Allo Stadio Castellani,edsi affrontano nel match valido per la 31esima giornata di Serie ...Ecco le formazioni di(4 - 3 - 1 - 2): Perisan; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Parisi; Haas, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Caputo, Cambiaghi. All. ZanettiINTER (3 - 5 - 2): Handanovic;...

Diretta Empoli - Inter (0-0) Serie A 2022 - la Repubblica la Repubblica

Calcio ora per ora "Oggi è una grande occasione per me, ma la cosa più importante è tornare "Oggi è una grande occasione per me, ma la cosa più importante è tornare a vincere. Dobbiamo recuperare… Leg ...Poche occasioni e nessun gol alla fine del primo tempo di Empoli-Inter. Gli ospiti partono bene e tengono il possesso, che si rivela il giropalla troppo poco fluido per aprire spazi nella ...