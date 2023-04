Empoli-Inter 0-0 LIVE | fine primo tempo

(Di domenica 23 aprile 2023) Il match valido per la 31esima giornata di Serie A traed: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca Allo Stadio Castellani,edsi affrontano nel match valido per la 31esima giornata di Serie A.

Ecco le formazioni di(4 - 3 - 1 - 2): Perisan; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Parisi; Haas, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Caputo, Cambiaghi. All. ZanettiINTER (3 - 5 - 2): Handanovic;...Risultati classifica Serie A: tutti gli aggiornamenti della trentunesima giornata di campionato. Parziali e marcatori dai campi Tutti gli aggiornamenti sulla trentunesima giornata di Serie A che si ..., anche Steven Zhang presente oggi al Castellani per sostenere i nerazzurri: il presidente è a bordocampo Come riferito da Sky Sport, anche Steven Zhang è al Castellani per sostenere l'...

Empoli-Inter 0-0: Cronaca in diretta LIVE Virgilio Sport

Primo tempo senza sussulti tra Empoli e Inter. I nerazzurri confermano il loro momento non brillante in campionato e non riescono a sfondare contro la retroguardia toscana. Inzaghi (LaPresse) – Calcio ...L’arbitro Marinelli ha infatti dovuto fermare il match per problemi alla sua radiolina, quella che i direttori di gara portano nella manica laterale per le comunicazioni con gli assistenti e con il Va ...