Empoli | Cambiaghi | «Con l’Inter per me è come un derby»

(Di domenica 23 aprile 2023) Nicolò, esterno dell’, ha parlato prima del fischio d’inizio del match contro: le sue dichiarazioni Nicolò, esterno dell’, ha parlato a Sky Sport prima del match con. LE PAROLE – «Abbiamo visto qualche azione della gara d’andata, preparandola così al massimo. Affrontiamo una grandissima squadra che sta facendo grandi cose in Italia e in Europa, siamo partiti bene e stiamo facendo prestazioni importanti.un? Da bambino tifavo Milan, quindi un po’ si».

Nicolò, esterno dell', ha parlato prima del fischio d'inizio del match contro l'Inter: le sue dichiarazioni Nicolò, esterno dell', ha parlato a Sky Sport prima del match con l'...In attacco Baldanzi dietro alle due punte Caputo e. Le formazioni di- InterEcco le probabili formazioni di- Inter: Paolo Zanetti (Lapresse) - calciomercato.itEMPOLI (4 - 3 - ...(4 - 3 - 2 - 1): Perisan; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Parisi; Haas, Marin, Bandinelli; Baldanzi,; Caputo. All. Zanetti INTER (3 - 5 - 2): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Acerbi; ...

Empoli, Cambiaghi a Sky: "Inter fortissima, per me è un po' un derby" Fcinternews.it

3' - L'Inter guadagna il primo corner del match. 2' - Lukaku salta Luperto e mette in mezzo, palla raccolta da Bellanova il cui cross viene spazzato. 12.31 - Sarà dell'Inter il calcio d'inizio del ...EMPOLI-INTER 0-0 LA PARTITA LIVE ---- 12.27 - Squadre che entrano in campo per il pre-partita. 12.20 - Curiosità da bordocampo: Dario Baccin, vice ds nerazzurro, saluta ...