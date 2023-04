Effetto siccità | vola il prezzo dell’olio d’oliva In Spagna aumenti del 60% | rischi anche per l’Italia

Leggi su open.online

(Di domenica 23 aprile 2023) Il 2022 ha segnato il periodo più secco perdal 1800. Il dato arriva dalla società Italiana di analisi Centro Studi Divulga che registra una condizione allarmante per tutta l’Europa con pesanti conseguenzesul piano dei costi dei prodotto agroalimentari. Al centro della crescita dei prezzi soprattutto l’olio. La completa assenza di piogge per esempio insta facendo arrivare il costo l’olio a livelli record con un aumento di quasi il 60% a giugno per circa 4,54 euro al kg. Questa è una delle conseguenze della pesanteche nel 2022 ha rovinato i raccolti di olive in tutto il continente. Il focus sullafatto da Divulga parla di un Paese che al momento risulta essere il più grande produttore di olio, la metà della ...