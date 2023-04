Effetto esaurito | doccia gelata per Schlein Quanto vale oggi il Terzo polo

Leggi su iltempo

(Di domenica 23 aprile 2023) La fotografia dello stato di salute dei partiti al termine di una settimana ricca di eventi e scontri tra maggioranza e opposizione arriva dalla media dei sondaggi realizzata dall'istituto Bidimedia che integra i dati delle rilevazioni delle ultime quattro settimane. Non tutti i sondaggisti hanno valutato separatamente Azione e Italia viva dopo la rottura del, ma qualche indicazione già arriva. "Notiamo come la prima fase post rottura sia stata molto negativa nei sondaggi. Complessivamente infatti le liste di Azione e Italia Viva valgono in media il 7%, in calo di 7 decimi rispetto a un mese fa", scrivono gli analisti di Bidimedia. La maggioranza di governo del centrodestra "conferma la sua solida stabilità degli ultimi mesi rimanendo anche in questa media sondaggi sullo stesso valore di 4 settimane fa, il 46%", continuano i ...