E’ morbidissima e facile da preparare | senza latte e senza burro!

Leggi su donnaup

(Di domenica 23 aprile 2023) Questa tortaal cioccolato diventerà il vostro cavallo di battaglia per festeggiare ogni compleanno. È ariosa e golosa, da sola, ma viene poi ricoperta da una ganache che la rende splendida nell’aspetto e ancora più deliziosa. Realizzarla è semplicissimo, ma per ottenere una resa altissima, ricordatevi di servirvi di uno stampo piuttosto piccolo, in modo da favorire una lievitazione ottimale e una resa straordinaria. In ogni caso, immaginiamo che solo a parlarne vi sia salita l’acquolina in bocca, quindi approfittatene subito per provare questa meraviglia, anchela necessità di festeggiare un evento in particolare, solo per il piacere della cucina e della gola. Iniziamo! Torta al cioccolato: ingredienti e preparazione Per questa ricetta procuratevi: 130 g di zucchero 2 uova 170 g di ...