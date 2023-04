e-commerce | l’ascesa del food domina la scena mondiale

(Di domenica 23 aprile 2023) Nel 2022 imerchant di Bigin tutto il mondo hanno registrato un aumento del 13% del volume lordo di merci (GMV) rispetto al 2021. Allo stesso modo, il numero totale dei loro ordini è cresciuto dell’8,1% su base annua ed il valore medio degli ordini (AOV) è aumentato del 4,8%. Il settore delcresce in modo vertiginoso Risultati raggiunti in un anno di crisi economica che fanno ben comprendere come si tratti di un mercato particolarmente florido. Infatti, il mercato globale dell’e& beverage si prevede raggiungerà i 140,42 miliardi di dollari entro il 2027 ed anche in Italia i dati sono estremamente positivi: il valore degli acquisti nel settore dell’eB2C& grocery nel nostro Paese era di 0,8 miliardi di euro nel ...

