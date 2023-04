E a sorpresa il Papa parla di leadership femminile | ecco le parole di Francesco

"Di per sé " ha detto - è una visita programmata da tempo, non si inserisce direttamente nella attualità odierna ma io penso che ilapprofitterà come fa sempre anche di questa visita per cercare ...nei Playoff Challenge : Pinerolo , peggiore in classifica tra le quattro partecipanti, ... Amareggiata Valeria: "Sono dispiaciuta, perché non si doveva finire la stagione in questo ...... per cui l'emozione dello spettatore coincideva con ladi scoprire che tutti quei pezzi ... in qualche caso ce lo ha praticamente urlato nelle orecchie: non voleva più fare il( Habemus ...

Gita scolastica con sorpresa: i giovani studenti incontrano Papa Francesco quotidianodipuglia.it

Dopo la recita del Regina Caeli, Francesco rinnova anche l’appello per Sudan, Ucraina e la cura per il creato Venti di guerra in Europa preoccupano il Papa che oggi ha chiarito il senso del suo prossi ...Venti di guerra in Europa preoccupano il Papa che oggi ha chiarito il senso del suo prossimo viaggio dal 28 al 30 aprile in Ungheria: “Sarà l’occasione – ha chiarito Francesco dopo la recita odierna d ...