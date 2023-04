Doppia cifra | Salvini non si ferma più | il sondaggio che cambia lo scenario

(Di domenica 23 aprile 2023) In crescita la Lega di, che recupera la: lo certifica l'ultimodi Antonio Noto per Repubblica. Al primo posto della rilevazione, nonostante un leggero calo, c'è Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni al 28%. A seguire il Pd di Elly Schlein, che recupera un po' di distanza dal partito della premier. I dem, infatti, sono adesso al 21%. Al terzo posto, ormai sempre più distante dal Pd, il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte al 15%. Grande recupero, invece, per il Carroccio, che si porta al 10% e riduce la distanza con i grillini. A seguire, troviamo Forza Italia di Silvio Berlusconi, che sembra essere avvantaggiata dalla rottura del Terzo polo. Diventa infatti la quinta forza politica nel Paese con il 7%. La rottura tra Carlo Calenda e Matteo Renzi invece ...

Per quel che riguarda le prestazioni individuali, l'unica giocatrice dell'Arena capace di andare inè stata Elena Cappelli che è stata anche la miglior realizzatrice della squadra ...La gara di oggi ha visto Erice sempre avanti nel punteggio, acquisendo ladi vantaggio già nel primo tempo. Tra le singole emergono le 10 realizzazioni messe a segno da Storozhuk. PRIMO ...anche per Musso (19), Anthony (14, con tanti canestri importanti nel supplementare), Giordano (11) e Bonacini (10). 13 rimbalzi per Oxilia. La partita Alla palla a due Coach Lotesoriere ...

Si trasferisce dopo una stagione in doppia cifra, poi ne fa più del triplo tagliando il traguardo Regionali Sprint e Sport

Il play francese insieme agli americani Williams e Stewart trascina la Gevi a un successo prezioso in chiave salvezza. Ospiti negativi al tiro da tre ...Non sono bastati i 40 minuti regolari per decretare la vincitrice della 1° sfida playout tra Basket Girls Ancona e CUS Cagliari. Le marchigiane l’hanno spuntata solamente ...