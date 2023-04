(Di domenica 23 aprile 2023). Lacontinua. Non importa cosa ci si lascia indietro: morti, orrori, devastazione. Si scappa dalle proprie responsabilità. Punto. E' successo in Afghanistan, in ...

, Khartum. La fuga dell'Occidente continua. Non importa cosa ci si lascia indietro: morti, orrori, devastazione. Si scappa dalle proprie responsabilità. Punto. E' successo in Afghanistan, in ...... quando l'aumento di chiamate erano aumentatecheera tornata in mano ai talebani . 'Siamo sul fronte di uno tsunami di salute mentale', ha dichiarato Scott Mann, un tenente colonnello ...Poche settimaneè ripartita insieme a tutta la sua famiglia: è andata a, dove ha trascorso diversi mesi chiusa in una casa segreta, ha attraversato il confine tra Afghanistan e Pakistan a ...

Dopo Kabul, Khartum: la nuova fuga dell’Occidente Globalist.it

Gli americani evacuano i diplomatici, a seguire seguono tutti gli altri paesi. L'Italia rimpatria 200 persone. Attaccati convogli di Francia e Qatar. Gli ...La giovane donna afgana, che vive nel capoluogo con il marito e il suo bambino, è stata premiata come Donna al Traguardo 2023 ...