Donazzan Fdi | ' L' antifascismo ha prodotto il terrorismo rosso' La replica di Fratoianni

Passano gli anni e l'esponente veneta dicontinua imperterrita a dire stupidaggini. Non riesce proprio a comprendere che dall'antifascismo è nata la nostra Repubblica. Punto. Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra ...... in particolare per le accuse avanzate da Elena, assessore regionale all'Istruzione del ... osserva la relatrice Alice Buonguerrieri (). L'opposizione chiede perchè non ci sono le Regioni ...Sulla vicenda è intervenuta l'assessore all'istruzione della regione Elena, volto chiave dinel Veneto, che ha ricordato quanto il tema sia delicato, con un esempio del territorio. "In ...

25 aprile, Donazzan: "L'antifascismo ha prodotto il terrorismo rosso" il Resto del Carlino

Il segretario di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni parlamentare dell’Alleanza Verdi Sinistra replica alle parole dell’esponente veneta di Fratelli d’Italia ...Il segretario dem Martella: «Tempo che la destra italiana prenda le distanze dal fascismo». Scarpa: «I giovani credono in un futuro giusto, parlare di ...