Divorzio da Bonolis? Bruganelli vuota il sacco a Verissimo dopo le voci

Leggi su iltempo

(Di domenica 23 aprile 2023) Amore finito ein vista? Soniae Paolosono tra le coppie più chiacchierate del momento eledi una separazione lanciate da Dagospia la produttrice tv ha dato la sua versione nel corso di. Tra l'altro il programma di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin era stato indicato dal sito di Roberto D'Agostino come teatro dell'annuncio della rottura. Circostanza smentita all'inizio dell'intervista: "Silvia ormai ci conosci, ma secondo te noi entravamo in studio mano nella mano per poi dire che ci lasciamo?".ha raccontato di esser stata particolarmente stupita dalla vicenda: "La prima reazione è stata di stupore perché non è arrivata da noi questa notizia. E ci sono rimasta anche un pochino male. Poi, io e Paolo ...