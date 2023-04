Diritti tv | l’idea della Lega Serie A | nove partite su Dazn e Sky | una in esclusiva a una terza emittente

Leggi su sportface

(Di domenica 23 aprile 2023) La Repubblica oggi in edicola sottolinea la nuova ideaA per il prossimo bando – imminente – deitv del triennio 2024-2027, in cui si potrebbe prendere spunto da quanto fatto dall’Uefa per le sfide di Champions League. Nel senso che, rispetto al 2021-2024 in cuiha avuto tutte e dieci leper turno di cui sette in, e Sky in co-le altre tre, si passerebbe, se dovesse essere deciso di insistere in questa direzione, a un altro tipo di suddivisione, consia suche su Sky (in ogni caso, su due emittenti diverse che offriranno di più), dunque senza esclusive a favore di una o l’altra tv, ma con la decima partita, che sarà la seconda ...