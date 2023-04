Diritti tv | la Serie A pensa a una co-esclusiva Sky-Dazn | ecco come potrebbe cambiare la trasmissione delle partite

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 23 aprile 2023) Laa un piano per mantenere alti gli introiti daitv e punta al miliardo a stagione. E l’idea, secondo quanto scrive Repubblica, va ricercata in una nuova formula di concessioniimmagini del massimo campionato che prevederebbe un’a due Sky-, con un contratto non più triennale, bensì di 5 anni. Per Luigi De Siervo, quello che interesserà itv dal 2o24 in poi sarà “il bando più difficile di sempre”, ma la nuova proposta sviluppata dai vertici è stata già ribattezzata “bando matrioska” proprio per la sua struttura che coinvolgerebbe più emittenti contemporaneamente. Il problema è che per mantenere gli standard attuali, 927 milioni di euro all’anno pagati danell’ultimo triennio, ci si deve inventare ...