Diretta Empoli - Inter 0 - 3 | doppietta per Lukaku e gol di Lautaro

(Di domenica 23 aprile 2023)- L'di Simone Inzaghi trova tre punti importanti acon un convincente successo. Dopo un primo tempo chiuso a reti inviolate, i nerazzurri trovano il vantaggio in avvio di ripresa ...

- L' Inter di Simone Inzaghi trova tre punti importanti acon un convincente successo. Dopo un primo tempo chiuso a reti inviolate, i nerazzurri trovano il vantaggio in avvio di ripresa grazie a un destro dal limite di Lukaku. Il cntravanti belga ...Si immola su una conclusione di Baldanzia rete. Acerbi 6: Si trova subito Cambiaghi in ... Il primo gol risolve tutti i problemi, anche perché l'si apre un po'....festeggia la qualificazione alla semifinale di Champions League con una bella vittoria sull'... voce delle partite dei nerazzurri nella trasmissione sportivaStadio in onda su 7 Gold.

Diretta Empoli-Inter ore 12.30: dove vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali Tuttosport

Empoli-Inter, doppio Lukaku e Lautaro: Tramontana può esultare. Ecco la reazione del telecronista tifoso (VIDEO) ...Al Castellani nel primo tempo i nerazzurri non fanno un tiro nello specchio, poi nella ripresa ci pensa Big Rom a sbloccare il match tornando al gol su ...