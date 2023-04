Diffidati Juventus-Napoli | bianconeri a rischio squalifica in vista del Bologna

(3 - 5 - 2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic;...: Cuadrado, Danilo. Squalificati: nessuno.... è scivolata al quinto posto per effetto della restitutzione dei 15 punti alla. 'Questa è ... Baroni deve fare i conti pure con i, tra i quali c'è Strefezza. 'Ma qualcosa dovremo ...Napoli dueSi tratta di Kim Min - jae e Victor Osimhen che in caso di cartellino giallo nella sfida sul campo dellasalterebbero la successiva sfida al Maradona contro la ...

Sporting Lisbona-Juventus, Europa League: infortunati, diffidati e squalificati. Chi non può giocare stasera OA Sport

Il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina ha graziato l'attaccante dell'Inter Romelu Lukaku che era stato espulso per seconda ammonizione per aver ...67' Ci prova la Juventus adesso con più insistenza. 65' Che occasione per la Juve! Cerri sfrutta gli spazi e conclude in diagonale, mancando il bersaglio. 64' Dentro Da ...