Difendere l'italiano Non così! La lotta (politica) ai forestierismi

...qui interpellati " che vanifica il nobile obiettivo dell'Accademia della Crusca dila ... sempre attento alle questioni linguistiche dell'contemporaneo: "Trovo abbastanza mortificante ...... si sono sprecati titoloni come "Rampelli (FdI) vuole una legge per punire chi non usa l': ...essere approvata sarebbe dichiarata anticostituzionale il giorno dopo" e di necessità di......dello staff che lavorano al programma leggono tutto questo come una mossa cinica per... Kate che lavora in un ristorantedel posto e i futuri principi di Galles che si divertono al ...

Cybersecurity, Cisco: solo il 7% delle aziende italiane si sa difendere Fortune Italia