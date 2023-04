Di Maio nominato inviato speciale Ue per i Paesi del Golfo | Borrell | “Ha il profilo giusto”

Leggi su tpi

(Di domenica 23 aprile 2023) “Dopo un’attenta valutazione, considero Luigi Diil candidato più adatto” all’incarico diper il: l’Alto rappresentante Ue, Josep, nella lettera inviata agli Stati membri per indicare la nomina dell’ex ministro degli Esteri. “In quanto tale – si legge nella lettera ai Ventisette – ha il necessariopolitico a livello internazionale per questo ruolo”. L’Alto rappresentante sottolinea che “gli ampi contatti” di Di“con idel” gli permetteranno di “impegnarsi con gli attori rilevanti al livello appropriato”. L’ex leader grillino è stato proposto per un periodo iniziale di 21 mesi, dal primo giugno 2023 fino al 28 febbraio del 2025. La ratifica della nomina non dovrebbe avvenire in tempi brevi, certamente ...