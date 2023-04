Di Maio inviato speciale Ue per il Golfo | la Lega attacca | “Scelta vergognosa da parte di Bruxelles”

(Di domenica 23 aprile 2023) ““. Non ha usato giri di parole ladi Salvini per descrivere ladidi nominare Luigi Dicomedell’Unione europea per ilPersico. “Gli Italiani hanno votato: hanno scelto e continuano a scegliere il centrodestra, non sinistra o grillini – hanno fatto trapelare fonti del Carroccio alle agenzie di stampa – Quella diè una indicazione, un insulto all’Italia ed a migliaia di diplomatici in gamba“. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

