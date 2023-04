Di Maio inviato speciale Ue per il Golfo Borrell | Candidato più adatto

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 23 aprile 2023) Roma, 23 apr. (Adnkronos) - E' Luigi Dil'Ue per ilPersico. La decisione è stata presa, ora manca solo la ratifica da parte del Cops, una "mera formalità", secondo gli addetti ai lavori. Per Josep, ministro degli Esteri dell'Ue, è lui il "più" per questo nuovo ruolo, come scritto dallo stessonella lettera datata 21 aprile e indirizzata agli ambasciatori del Cops, missiva in possesso dell'Adnkronos ( dopo la decisione della Commissione europea di escludere dal Pnrr ). "In quanto ex ministro degli Esteri italiano, Luigi Diha il necessario profilo politico a livello internazionale per questo ruolo" scrive l'Alto rappresentante per la politica estera europea motivando ...