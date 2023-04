Di Maio inviato speciale Ue | FdI | una scelta non avallata dal governo Meloni

(Di domenica 23 aprile 2023) L’indiscrezione che accredita Luigi Dicomedell’Ue per il Golfo Persico scatena caos e incredulità. L’ex leader grillino, bocciato dagli elettori e snobbato dalla politica di casa nostra, e scomparso dai radar. Il fu ministro degli esteri che, a suon di gaffe e missioni diplomatiche non proprio riuscite, è riuscito ad auto-screditarsi sul fronte internazionale, riappare sulla scena. E ancora una volta, con una nuova investitura che già gli ha fruttato critiche nate da sgomento e dissenso. Il “masaniello di Pomigliano”dell’Ue per il Golfo Persico? E la domanda ricorrente che riecheggia a loop sui social nelle ultime ore… Così, forse per mettere i puntini sulle “i”. Forse per ridimensionare la portata delle polemiche insorte un istante dopo l’annuncio e la ...

