Di Maio è il nuovo inviato della Ue per il Golfo Dura reazione della Lega | “Da Bruxelles scelta vergognosa”

(Di domenica 23 aprile 2023) Non è un più un’indiscrezione: Luigi Disaràspeciale dell’Ue per ilPersico. Bocciato clamorosamente alle elezioni del 25 settembre, pubblicamente screditato agli occhi dell’opinione pubblica, l’ex ministro degli Esteri rappresenterà addirittura l’Europa con i Paesi delArabo. Non c’è nessuno tra i candidati a quel ruolo, più meritevole di lui, assicurano da. La: “Dauna” Una decisione che, in questi minuti, è stata anticipata dall’Adnkronos registrando reazioni stupefatte e indignate all’internomaggioranza di governo. «Gli italiani hanno votato: hanno scelto e continuano a scegliere il centrodestra, non sinistra o grillini. ...

Di Maio è il nuovo inviato speciale dell'Ue per il Golfo Persico. La Lega: "Scelta vergognosa"

