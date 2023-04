Derby in Serie A per Muriel | colpo a sorpresa in Serie A

... e tutto sembravamo meno che dei professionisti in procinto di giocare una partita diA in ... Era ilPadova - Vicenza, partita calda e dura. Dopo pochi minuti Zanon mi viene addosso e mi ...Ottava vittoria dello Scandiano nel Campionato diA2, le stesse che accumuna ben altre tre squadre. Vittoria che rilancia i rossoblu per il ... mentre il 6 maggio ci sarà l'attesissimo...Nella settimana dedicata al Torneo delle Regioni non si ferma il campionato diC Femminile che si appresta a vivere un altro weekend di grande spettacolo.piemontese per la Freedom FC che sarà ospite dell'Independiente Ivrea in una sfida da non sottovalutare. La ...

Roma infinita: 3-2 in rimonta sulla Juve e scudetto a un passo. Il ... FIGC

Non fermarti CJ Basket Taranto! Ultimo derby della stagione, quella regolare, per i rossoblu che fanno visita alla White Wise Monopoli nella 28sima e terzultima giornata di regular season della serie.Negli anticipi del sabato della 31esima giornata di Serie A il Torino piazza il colpo all'Olimpico battendo 1-0 la Lazio. I granata riescono a mandare ko ...