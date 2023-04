Derby Champions | il match d' andata in tv non solo su Amazon ma anche in chiaro

(Di domenica 23 aprile 2023) Il Derbissimo entusiasma tutti, a partire da chi a suo tempo ha acquistato i diritti tv per l'evento. Sulla carta doveva essere Prime Video - che ha l'esclusiva sulla migliore partita del mercoledì - ...

E qui ci sono pure "la finale e le semifinali dellaLeague e dell'Europa League qualora vi siano coinvolte squadre italiane".Per Milano è stata una settimana gonfia d'orgoglio e di ospiti. È stato calcolato che mercoledì, giorno di Inter - Benfica, nella cerchia dei Navigli, circolassero 400 mila persone in più degli ...... la stella non ha dubbiI rossoneri hanno raggiunto un traguardo storico eliminando il Napoli nel doppio confronto diLeague: in semifinale ci sarà la riproposizione dell'Euro -del ...

Calabria: "Sognare è lecito, siamo il Milan", poi sul derby di Champions e sul duello con Kvaratskhelia Spazio Milan

Ecco le dichiarazioni di Alessandro Costacurta in vista del doppio derby di Champions League tra Milan e Inter ...Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Andriy Shevchenko parla del derby di Milano in Champions a 20 anni dalla semifinale storica del 2003. "Sarà una serata magnifica. Non ...