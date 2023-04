‘Deposito Gnl’ a Napoli Est | i comitati accusano il governo | “Vigliena come un’altra Piombino”

Leggi su anteprima24

(Di domenica 23 aprile 2023) Tempo di lettura: 3 minutiNon si ferma il progetto del maxi serbatoio di Gnl aEst, nonostante l’ampio fronte contrario, forte perfino degli enti locali. Ansie per l’impatto ambientale emergono dall’ultima assemblea della Rete Stop Gnl, all’associazione “Figli in Famiglia” di San Giovanni a Teduccio. E crescono i timori tra gli abitanti di, dove dovrebbe sorgere l’impianto da 20.000 metri cubi di gas. Enzo Morreale, del Comitato Civico San Giovanni a Teduccio, sottolinea: “La procedura Via (Valutazione di impatto ambientale, ndr) è in fase conclusiva”. L’esponente civico evidenzia “la necessità di alleggerire i rischi ambientali sussistenti in zona. Il progetto in corso avviene invece in deroga alle leggi urbanistiche, in nome della necessità strategica”. Quindi, “qualora la decisione della localizzazione sia presa, occorre dare ...