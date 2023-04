Del 25 aprile non me ne frega niente

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 23 aprile 2023) Zuppa di Porro. Posso dirvelo con franchezza cari commensali: ma che palle sto 25, Sia chi lo celebra come se fosse una messa laica, sia chi lo contesta, come se non avesse altro da fare. Per la Stampa è caos nel governo sul Pnrr. Per la Repubblica invece vogliono male le famiglie. é giusto regalare la pillola? per la Verità, no: costa 140 milioni. Tensione Germania Russia per il corsera. Musk non toglie alcuna spunta carto Aldo Grasso, fa come il tuo editore la mette a pagamento: qualcuno pensa di poter leggere i contenuti del suo corrierone gratis? beh oggi non più: Cairo come Musk. #rassegnastampa23L'articolo proviene da Nicola Porro.