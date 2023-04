De Grandis | «Lukaku | secondo gol sua caratteristica! Con la Juventus…»

(Di domenica 23 aprile 2023) Stefano De, presente negli studi di Sky Sport, ha commentato così lo 0-3 dell’Inter sul campo dell’Empoli. Il giornalista si sofferma sulla prestazione diTITOLARE – Queste le parole di De: «? Ilè una sua caratteristica, prende velocità, gioco di gambe e gran botta col sinistro. E se vogliamo anche quello di Lautaro Martinez: il belga lo guarda, lo cerca e lo trova. Ricostituiscono una coppia che ha fatto benissimo due anni fa. Titolare con la Juventus?me non c’era questa idea all’inizio, ma i gol degli attaccanti spostano le gerarchie. Contro i bianconeri, dopo la grazia, deve stare in campo». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione ...

• Inzaghi ne cambia nove rispetto alla Champions, dove avevano giocato Onana, Darmian, Bastoni, Dumfries, Barella, Mkhitaryan, Dimarco, Lautaro e Dzeko. Resistono solo Acerbi e Brozovic. Davanti la co ...Inter-Monza, l'«1» a 1,44: Juve e Lazio, quote da successo in trasferta Nessuna vittoria nelle ultime quattro gare: così l'Inter è scivolata rapidamente dal secondo al quinto posto in classifica, addi ...