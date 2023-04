Davide De Marinis | la biografia

Leggi su lopinionista

(Di domenica 23 aprile 2023) MILANO –Deha cominciato la sua carriera nel 1999. Uno dei suoi pezzi è il tormentone estivo “Troppo Bella”, che nei primi anni 2000 ha fatto il giro di tutte le radio ed è stato presentato anche al Festival bar. Nel 2008 scrive “Un falco chiuso in gabbia” con Toto Cutugno presentata al Festival di Sanremo. L’artista ha firmato tre album, “Quello che ho” del 1999, “Passodopopasso” del 2001 e “Come da 2 Lunedì” pubblicato nel 2006, mentre nel 2004 ha pubblicato la raccolta “Made In Italy” con i maggiori successi dei suoi due primi album. È ritornato di recente alla ribalta con la partecipazione ai programmi “Ora o mai più“ condotto da Amadeus su Raiuno. Nell’estate 2019 esce il singolo “Naturale” con la partecipazione di Fausto Leali nel video e nel 2020 partecipa alla nona edizione di “Tale e quale show”, condotto da Carlo Conti. Per ...