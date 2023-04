D’Ambrosio | «Inter poco protetta | sempre un motivo per attaccarci»

All.: Zanetti(3 - 5 - 2): Handanovic;, De Vrij, Acerbi; Bellanova (24' st Dumfries), Gagliardini, Brozovic (32' st Barella), Calhanoglu (42' st Asllani), Gosens (32' st Dimarco); ...Lo ha detto aTV il difensore nerazzurro Danilodopo la vittoria per 3 - 0 sull'Empoli al Castellani. Doppietta per Lukaku e sigillo finale di Lautaro, ma nel complesso è stato lo ...Commenta per primo Dopo la vittoria dell'per 3 - 0 sul campo dell'Empoli, il difensore nerazzurro Daniloparla ai microfoni del canale tematico del club: 'Non è una stagione negativa: abbiamo vinto un trofeo, e siamo l'unica ...

Inter, D'Ambrosio: "La nostra stagione non è negativa. Siamo gli unici ad aver vinto un trofeo" TUTTO mercato WEB