Dall'Inghilterra | sorpresa Milan | nel mirino c'è Walker

Stando a quanto riportatoalcuni emissari del Manchester United erano al Maradona durante la sfida di Champions contro il Milan. Il primo nome, riporta il Daily Star, è Kane del Tottenham ma l'età, 31 anni, ...Ma, come detto più volte, il vero sogno dell'Inter in casa blaugrana porta il nome di Franck Kessie e le ultime novità provenientipotrebbero avvicinare l'ivoriano a Milano. Il ...Partiamo'Italia dove in Serie A si gioca il lunch match Empoli - Inter quindi due incontri ... Inoltre alla Premier League si gioca la seconda semifinale di FA Cup con Brighton e ...

Dall'Inghilterra: niente Inter per Firmino. Ha già firmato con un altro club! Calciomercato.com

Il Milan è sulle tracce di Kyle Walker, difensore classe 1990 sotto contratto con il Manchester City fino a giugno del 2024. A riferirlo, Oltremanica, è una fonte autore quale il Telegraph. Walker, ch ...Voci dall'Inghilterra, il Mirror fa sapere che l'asse Serie A-Premier in chiave mercato è sempre più caldo. Protagonista la società azzurra ...