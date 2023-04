Dai contatori intelligenti ai piani per lo sviluppo della rete elettrica | ecco le novità del ddl Concorrenza

... si prevede la promozione dell'utilizzo dei cosiddetti "intelligenti" ponendo anche obblighi in tal senso in capo alle imprese distributrici; i dati rilevatidi luce e gas ...Il Ddl introduce una norma incentrata sulla promozione dell'utilizzo dei 'intelligenti' (... a partire sin da subitoposteggi non ancora assegnati. Il testo salvaguarda però il legittimo ......4allineati, diventando immediatamente l'orologio di punta del loro catalogo. Questa azienda creatrice di innovativi ed eleganti orologi, ha da sempre puntato sulle collaborazioni sin...

Dai contatori intelligenti ai piani per lo sviluppo della rete elettrica: ecco le novità del ddl ... Il Sole 24 ORE

Le norme del ddl concorrenza sono state approvate giovedì, con procedura d’urgenza, dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso.Il disegno di legge prevede una serie di semplificazioni: promozioni liberalizzate per le grandi catene, farmaci galenici, cifre delle bollette a confronto per favorire i risparmi, nuovi controlli per ...