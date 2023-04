Da Monet a Warhol | a Sarnico i capolavori della Johannesburg Art Gallery

(Di domenica 23 aprile 2023). Dal 19 maggio al 3 settembre 2023, la Pinacoteca Gianni Bellini a, sulle sponde del lago d’Iseo, ospita la mostra che presenta iArt, aperta al pubblico nel 1910, che vanta un patrimonio di grande valore artistico. L’esposizione, DAArt, curata da Simona Bartolena e da Massimo Rossi, conservatore del museo, prodotta e organizzata da ViDi Cultural, in collaborazione con l’Associazione Il Ponte di, con il patrocinio del Comune di, ricorda Nelson Mandela, in occasione del decimo anniversariosua scomparsa. La ...

Il museo dedica ampi spazi anche alla più attuale produzione artistica, daa Twombly a , e ... Impossibile non menzionare la famosa mostra dedicata a Claudedel 2015, che ha portato in ...Le correnti artistiche prese in considerazione sono: impressionismo,, Degas, Cassat. I ... Arte pop:, Lichtentein. La Pop Art è un'arte che parla un linguaggio che tutti conoscono: quello ......, Signac, Courbet, Degas, Cézanne, Sisley, Van Gogh, Derain, Picasso, Matisse, Rossetti, Modigliani, Bacon,, Lichtenstein, Kentridge. Un racconto visuale in sessantatré opere, un viaggio ...

Da Monet a Warhol sessanta capolavori da Johannesburg a Sarnico L'Eco di Bergamo

Da Johannesburg a Sarnico, il viaggio nella storia dell’arte del XIX e XX secolo, nato da una donna fuori dal comune: Lady Florence Phillips. Dal 19 maggio al 3 settembre, la Pinacoteca Gianni Bellini ...da Monet a Degas, da Rossetti a Millais, da Picasso a Bacon, da Lichtenstein a Warhol a molti altri. Il racconto prende idealmente avvio dall’Ottocento inglese e da due opere di William Turner e ...