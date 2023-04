Da Garbagnate un capolavoro in mattoncini Lego

Domani Scott Hamilton, Emilio Soana e la GMA Big Band in ... Ticino Notizie

Da Garbagnate un capolavoro in mattoncini della Lego. Un vero e proprio capolavoro realizzato con i mattoncini Lego. E’ stato completato settimana scorsa ...“Garbagnate in Jazz”: giovedì 20 aprile il sax di Scott Hamilton, la tromba di Emilio Soana e la GMA Big Band in scena a Garbagnate Milanese GARBAGNATE MILANESE – È in corso di svolgimento, fino a gio ...