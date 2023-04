Cucine da Incubo 9 | Ciak si Mangia di Cologno Monzese Milano è il quarto ristorante in crisi da riabilitare

(Di domenica 23 aprile 2023)daSiNuovoda salvare per Antonino Cannavacciuolo nelappuntamento, in onda stasera su Sky Uno, della nona edizione dida. I riflettori saranno puntati suSi, ada9:siIlsisi trova a) ed è stato rilevato da Gigi circa tre anni fa. Nonostante le buone premesse, a distanza di tanto tempo, nell’attività di ristorazione non è cambiato nulla rispetto al ...

Questa sera - domenica 23 aprile 2023 - Antonino Cannavacciulo torna con le missioni impossibili dida, in onda su Sky Uno alle ore 21.15 e in streaming in esclusiva su NOW . Cannavacciuolo arriva a Cologno Monzese per aiutare i gestori e il personale del ristorante Ciak si mangia . ...... il nuovo episodio dida, atteso per domenica 23 aprile in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW , è nel ristorante Ciak si mangia di Cologno Monzese , a pochi ...Stasera , 23 aprile, alle 21:15 su Sky Uno , non perdetevi la nuova puntata didacon Antonino Cannavacciuolo , disponibile in esclusiva solo su NOW. Il rinomato chef si trasferisce a Cologno Monzese per offrire la sua esperienza e la sua abilità di imprenditore al ...

Cucine da incubo, le anticipazioni della puntata di stasera Today.it

Nuovo ristorante da salvare per Antonino Cannavacciuolo nel quarto appuntamento, in onda stasera su Sky Uno, della nona edizione di Cucine da Incubo. I riflettori saranno puntati su Ciak Si Mangia, a ...Nuovo ristorante da salvare per Antonino Cannavacciuolo nel quarto appuntamento, in onda stasera su Sky Uno, della nona edizione di Cucine da Incubo. I riflettori saranno puntati su Ciak Si Mangia, a ...