Crimi dei partigiani | scatta subito il fiume di fango | chi è quest' uomo

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 23 aprile 2023) Guai a mettere in discussione il valore deie a calare qualsivoglia ombra sul mito della resistenza. Non importa se la storia si sia incaricata di rilevare ini di alcune brigate garibaldine, è vietato parlarne. Lo sa bene, Gianmarco Medusei, presidente del consiglio regionale della Liguria, il quale in occasione di una seduta per l'anniversario della Liberazione, ha osato far cenno anche agli eccidi compiuti anche dai. Medusei ha parlato di «parentesi tragiche della Resistenza» e ha aggiunto che ci fu «chi si macchiò dini orrendi che infangarono valorosi combattenti». Dall'eccidio di Porzus, ai massacri perpetrati nel famigerato triangolo della morte in Emilia o in molte zone del Veneto, si tratta di episodi noti e accertati. Niente da fare.si è ...