Cremonese | per Ballardini c’è in gioco il futuro

Leggi su calcionews24

(Di domenica 23 aprile 2023) La sfida tra Udinese eè importante anche perper continuare a cullare quel sogno salvezza e per tenersi stretta la panchina La sfida tra Udinese eè importante anche perper continuare a cullare quel sogno salvezza e per tenersi stretta la panchina. In ballo c’è ile nonostante il contratto in scadenza nel 2024, per la conferma dell’allenatore sarà importante capire il piazzamento finale in Serie A. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.