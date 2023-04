Cremonese | Carnesecchi | «Spero di restare in Serie A anche il prossimo anno»

(Di domenica 23 aprile 2023) Le parole di Marco, portiere della, dopo la sconfitta patita dai grigiorossi contro l’Udinese Marco, portiere della, ha parlato ai microfoni di Sky dopo la sconfitta contro l’Udinese. Di seguito le sue parole. SCONFITTA – «L’approccio è stato un po’ sbagliato, ma è stata la qualità dell’Udinese a metterci sotto. Hfattotre bellissimi gol, se fossi riuscito a parare il primo gol avrei fatto un grande intervento. Faccio i complimenti a Samardzic». PRIMA STAGIONE INA – «Come prima stagione non mi posso lamentare,se i risultati non sono quelli che ci aspettavamo. Devo migliorare ancora, perché fra A e B c’è un abisso.di poternel ...

Commenta per primo Marco, portiere della, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il pesante ko subito con l'Udinese alla Dacia Arena. Tra i temi trattati, ha voluto anche fornire un'analisi sulla ...All.: Sottil(3 - 4 - 1 - 2):; Sernicola (1' st Aiwu), Vasquez, Bianchetti; Benassi, Meitè, Castagnetti (1' st Okereke), Valeri; Buonaiuto (30' st Basso Ricci); Tsadjout (44' ...Commenta per primo Marco, portiere della, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il pesante ko subito con l'Udinese alla Dacia Arena: 'L'approccio è stato un po' sbagliato, ma è stata la qualità ...

Cremonese, Carnesecchi: "La qualità dell'Udinese ci ha messo sotto. Voglio restare in A" TUTTO mercato WEB

Alle ore 15.00 di oggi domenica 23 aprile, si sono giocate due partite di Serie A valide per il 31° turno. Il Monza ha aperto le porte dell’U-Power Stadium alla Fiorentina, mentre l’Udinese ha accolto ...Nella squadra di Sottil tanti voti alti, a partire dal serbo che ha aperto le marcature. In quella di Ballardini il migliore è il ...