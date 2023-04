Cremonese | Carnesecchi | 'Futuro? Spero di restare in Serie A'

All.: Sottil(3 - 4 - 1 - 2):; Sernicola (1' st Aiwu), Vasquez, Bianchetti; Benassi, Meitè, Castagnetti (1' st Okereke), Valeri; Buonaiuto (30' st Basso Ricci); Tsadjout (44' ...Commenta per primo Marco, portiere della, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il pesante ko subito con l'Udinese alla Dacia Arena: 'L'approccio è stato un po' sbagliato, ma è stata la qualità ...La risposta bianconera al sussulto d'orgoglio dellaarriva con Beto che, al 70, costringeagli straordinari per evitare la quarta rete friulana, ma all'Udinese sta bene così e i ...

Conferenza stampa | Carnesecchi commenta Udinese-Cremonese US Cremonese

Alle ore 15.00 di oggi domenica 23 aprile, si sono giocate due partite di Serie A valide per il 31° turno. Il Monza ha aperto le porte dell’U-Power Stadium alla Fiorentina, mentre l’Udinese ha accolto ...4+4 – Nei maggiori cinque campionati europei ci sono solo tre centrocampisti più giovani di Lazar Samardzic tra quelli che hanno segnato almeno quattro gol e fornito almeno quattro assist (Jude Bellin ...