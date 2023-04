Cremonese | Ballardini | «Abbiamo sbagliato l’approccio e il modo di prendere gli avversari»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 23 aprile 2023) Davide, allenatore della, ha parlato in conferenza stampa dopo il match perso in Serie A contro l’Udinese Davide, allenatore della, ha parlato in conferenza stampa. PARTITA – «Incontravamo una squadra molto motivata, noi magari reduci da due partite non siamo stati umili e seri come era giusto essere, poi c’è anche l’aspetto tecnico e tattico, ci hanno allargato,concesso tanti metri ai ragazzi dell’Udinese che hanno gamba e mobilità,e ildigli». APPROCCIO – «avuto qualche giocatore che non si è allenato appieno, venivamo poi su un campo contro l’Udinese che ha ...