Covid in Toscana | nessun decesso oggi | 23 aprile 182 i nuovi contagi E 183 i ricoverati 5 in terapia intensiva

(Di domenica 23 aprile 2023) Non ci sono morti per Coronavirus, 232023, in. Sono 182 icasi di-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in

... nei Comuni della Provincia di Pisa, sono stati registrati 18 nuovi casi. Da inizio pandemia, ne sono stati riportati 187.208. Complessivamente, in, sono stati segnalati 182 casi di ...L'attore ci racconta "questa è un'opera nata circa vent'anni fa e durante ilnella mia casa in campagna infacendo ordine tra le varie carte mi è ricapitato in mano questo copione, e ...Con un cappello in testa e una mascherina anti -sul volto - precauzioni prese per non farsi ... Nell'ultimo anno inaggrediti 1.258 medici Nell'ultimo anno insi sono registrate 1.

Covid, 182 contagi e 183 ricoverati in Toscana Toscana Media News

I dati dei bollettini Covid di oggi, domenica 23 aprile 2023, sul numero aggiornato di contagi, morti e ricoveri nelle regioni italiane che ancora ...Sono 182 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana: il numero dei contagiati rilevati nella regione dall'inizio della pandemia sale dunque a 1.599.528. Eseguiti 246 ...