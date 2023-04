Cosenza Femminile – Campionato Serie C | Res Roma VIII vs Cosenza

(Di domenica 23 aprile 2023) Di seguito il tabellino della gara del 23/04/23Girone C – 25ª Giornata Res: 8 –: 0 Marcatori: 7’pt Fracassi (R), 26’pt Nagni (R), 36’pt Simeone (R), 2’st Nagni (R), 9’st Caccamo (R), 12’st Clemente (R), 20’st Nagni (R), 30’st Ferrara (R). RES: D’Alessio (23’st Maurilli), Agati, Clemente, Coluccini (13’st Di Bernardino), Cruciani (13’st Ferrara), De Pasquali (13’st Palombi), Fracassi, Liberati, Nagni, Simeone, Caccamo (23’st Cianci). A disposizione: Caporro, Chiappa, Dougherty. Allenatore: Galletti Marco: Gradolone, Giudici, Le Piane (17’st Arturi), Colavolpe, Ferrarello, Freby (17’st Eusebio), Perrotta, Laurito (31’st ...

Calendario partite campionato Serie C donne venticinquesima giornata. Accese lotte nel Girone A, Bologna e Res sempre più vicine alla B Anche il campionato di Serie C femminile è sempre più nel vivo.“I risultati arrivano attraverso l’anima e il lavoro, ho cambiato registro quando ho capito che non sapevamo reagire alle difficoltà mentre oggi sa soffrire e torna a giocare” Poi arriva il momento di ...