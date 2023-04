Cosa deve dire la Meloni | 25 aprile | le pesanti parole di Fini dalla Annunziata

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 23 aprile 2023) Gianfrancoa In Mezz'Ora in più non usa giri die va dritto al punto sul 25. Incalzato, l'ex leader di An dice la sua e in sostanza chiede alla destra di governo e in primo luogo alladi mandare un messaggio chiaro sull'antifascismo e la Resistenza: "Spero che Giorgiavoglia cogliere l'occasione del 25persenza ambiguità e reticenze, e non è una donna ambigua, che la destra italiana ha fatto i conti con il fascismo fino in fondo quando è nata Alleanza nazionale", afferma. "Libertà, giustizia sociale e uguaglianza sono valori democratici e antifascisti", osserva ancora. "Non capisco la ritrosia, la capisco ma non la giustifico", annota ancora per poi ...