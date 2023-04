Corvaglia sulla Canalis | “Ora non perdono | troppo grave”

Leggi su biccy

(Di domenica 23 aprile 2023) Insieme sul bancone di Striscia la Notizia, poi per anni sono state inseparabili e alla fine l’amicizia tra Maddalenaed Elisabettaè andata in frantumi. Le due hanno parlato in più occasioni del loro allontanamento senza però mai rivelare i veri motivi. Laoggi in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera ha spiegato che quello che ha fatto la. Impensabile anche un immediato, Maddalena ha dichiarato che per adesso non riuscirebbe a riaccogliere Elisabetta nella sua vita.fine dell’amicizia con la: “Amicizia spezzata, persa la fiducia”. “È stata una bellissima amicizia, che sia finita non toglie nulla. Con Elisabetta siamo state ...