Corriere dello Sport – Si chiama John Kennedy | è il centravanti che fa sognare il Fluminense

Sugli spalti del Bernabeu ad assistere al match di Liga tra il Real Madrid e Il Celta, c'erano anche Francesco Totti e Noemi Bocchi. La coppia, ospite di Carlo Ancelotti, ha pubblicato una storia ...GENOVA - Attimi di tensione a Marassi in occasione del delicatissimo scontro diretto per la salvezza tra Sampdoria e Spezia , con il match che a inizio secondo tempo è stato interrotto per circa sette ...ROMA - La Lazio cade all'Olimpico per 1 - 0 contro il Torino. Una sconfitta in campionato non accadeva dall'11 febbraio scorso, sempre in casa, contro l'Atalanta. Decisivo un gol di Ilic al 43'. ...

PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: “La manita ha 5 padri” Tutto Napoli

Le All Blacks piegano una coriacea Lazio. Nella semi fra le prime due della classe, le pugliesi infliggono la prima sconfitta al Pescara, battuta 3-1 nella kermesse di Bisceglie. Domenica la finale su ...Feldi Eboli sconfitta per la quarta volta in stagione dal Real San Giuseppe e ora a -4 dalla vetta, Olimpus Roma a -5, Pescara a -6. La squadra di Nuccorini non si ferma più: 8-0 alla L84 e quinto suc ...