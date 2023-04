...gara sono state forti e chiare ("Ghersini va fermato") ma Rocchi - pur avendo riscontrato una gestione a volte un po' confusa fra falli dati e no in mezzo al campo - ha consideratole......un chiaro quadro di riferimento politico culturale e essere composta da persone oneste e, ... Ciò per evitare che la politica interferisca nelledegli operatori economici o nelle ...... i dati su cui ragionare, ma la scienza non può imporre, scegliere è compito ad esempio ... Se tutti abbiamo a disposizione informazioni, siamo in grado di prendere poi decisioni davvero ...

Corrette le scelte di Ghersini: Rocchi non fermerà l'arbitro di Lazio-Torino La Gazzetta dello Sport

Il designatore avrebbe ritenuto giuste le decisioni più importanti dell'arbitro ligure. Sarri aveva criticato il suo operato nel post gara ...Prevenire è meglio che curare, soprattutto se le cure per i denti possono costare tante e se sono possono portare a problemi di salute seri. La prevenzione è l'elemento chiave, ...